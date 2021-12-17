Umur Talu: "Yüzde 50 arttırılan" asgari ücret, önceki düzenlemede 380 dolarken şimdi 280 dolara filan "yükselmiş" durumda!

5 yıl önce bıraktığı köşe yazarlığına Gazete Duvar'da yeniden başlayan Umur Talu, faize karşı olanların faizi tamamen kaldırmadığını belirterek, "Onunla oynayarak fiyatları, dövizi, şoku, kiminin spekülatif gelirini daha yukarı kaldırıyor; uçurumları açıyor, milyonlarca insanın çukurunu daha derin kazıyor.

Kredi ucuzlayacak diyenler, yatırımın, üretimin, hizmetin, ücretin, maaşın, aşın içine giren, ithal veya değil, her şeyin fiyatını bir iki puanlık kredi düşüşünün kat be kat üzerine çıkarıyor.

Ülke parasıyla tasarruf yapmak isteyen, büyük vaatler, keskin uyarılar tarafından, bir azınlık ve yabancılar lehine kandırılmış, hatta dolandırılmış oluyor" diye yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iyimserlik aşılamasına karşı iradesi olmadığını savunan Tolu, "Nasıl bir iradesi var? Kendisi gibi işadamı olan kardeşi, hem de tereddüt etmeden, faizin 1 puan düşeceğini önceden bilip söyleyebiliyor.

Bunu bilen, duyan ve imkânı olanlar, ülke nüfusunun çoğunun aleyhine hemen pozisyon alırken…

Üzerinde uzlaşılan asgari ücret, daha açıklanmadan erimeye başlıyor.

“Yüzde 50 arttırılan” asgari ücret, önceki düzenlemede 380 dolarken şimdi 280 dolara filan “yükselmiş” durumda!" ifadelerini kullandı.

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