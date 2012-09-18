Umur Talu: Döke döke kendi çocuklarını Ortadoğu’nun kaderini değiştirmeye koşturuyorsun!

- Umur Talu

habertürk.com.tr/18 Eylül 2012

“Birkaç Mehmet” “binkaç Mehmet” olmuş!

Kahpe mayın, karakola dört kilometreden roket, yetmiyor mühimmat…

25 asker, 8 polis, 7 asker, 75 etkisiz hale getirilen…

Devlet sayıyor.

Hayat yerinde sayıyor.

Döke döke kendi çocuklarını; “Ortadoğu’nun kaderini değiştirmeye” koşturuyorsun!

“Birkaç Mehmet” “binkaç Mehmet” olmuş çoktan; 50 bin denen sayıya çığ olmuş o günden bu yana.…

Çıkıp diyor ki, Genç yaşta şehitlik, nasiptir!

Kederi kaderleştiriyorlar.

Oysa bak…

Elazığ Toplanma Merkezi, Doğu’daki birliklere gidecek askerlerin “güvenli konvoy”a gönderilmek üzere toplandığı, “Emniyetli Gün” denen zamanlarda sevk edildiği yermiş.

Bir kader de bu işte!