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Umur Talu: Ağaoğlu, daha uygun fiyatlarla gazetecilere kıyak yaptı mı?

Umur Talu, Ağaoğlu ve gazteciler arasındaki takas üzerine yazdı...

10 Kasım 2012 17:50

Haber Türk yazarı Umur Talu, CNNTürk'te yayınlanan "Aykırı Sorular" programına konuk olan  inşaat sektörünün en çok konuşulan isimlerinden Ali Ağaoğlu'na, Enver Aysever'in yönelttiği "beslediğiniz gazeteciler" sorusunu bugünkü köşesinde değerlendirdi. Talu, "İlan-reklam kampanyası; yurtdışı gezi vesaire furyası arasında, özellikle yönetici pozisyonda olmak üzere, 1453 arazi fethine katılmış, hatta haber dilinden çok uzak reklam diliyle cilalı haber-yazı döşenmiş, bu “dostluk” sayesinde “kuyruklarda” denen “millet”ten daha uygun fiyatlarla kıyak yapılmış gazeteci var mı?" dedi.

Talu'nun Haber Türk'te, "Soru-cevap, takas-makas" (10 Kasım 2012) başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Enver Aysever’in “beslediğiniz gazeteciler” sorusunu, Ağaoğlu “sadece bir dostu”nun ismini verip cevapladı; ama dost diye vurgulayarak.

Bilmiyordum; “dost” da kendisini TV’ye çıkarmış zaten.

Portföyünde başkaca da gazeteci bulunmadığını söyledi.

Geçen gün burada Bahçeşehir ve Gökkafes misallerinden; orada bazısına hediye ama birçoğuna da fiyat indirimleriyle “destek” çıkılan gazetecilerden bahsetmiştim.

Soru yine aynıdır:

İlan-reklam kampanyası; yurtdışı gezi vesaire furyası arasında, özellikle yönetici pozisyonda olmak üzere, 1453 arazi fethine katılmış, hatta haber dilinden çok uzak reklam diliyle cilalı haber-yazı döşenmiş, bu “dostluk” sayesinde “kuyruklarda” denen “millet”ten daha uygun fiyatlarla kıyak yapılmış gazeteci var mı?

Sorunun özü şudur:

Ne karşılığında?

Neyi takas ederek?

Yoksa ağa da, paşa da, bey de güle güle otursun!

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