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Spor

Umur Aybey ve Yusuf Eryücel bronz madalya için mücadele edecek

Doğan Kara ve Cavit Acar repesajda güreşecek İSTANBUL, (DHA) - Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 69 kilo yarı finalinde ABD'li William Francis Lewan'a yenilen Umur Aybey ile serbest stil 42 kiloda

09 Eylül 2017 00:12

Doğan Kara ve Cavit Acar repesajda güreşecek

İSTANBUL, (DHA) - Yunanistan\'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası\'nda serbest stil 69 kilo yarı finalinde ABD\'li William Francis Lewan\'a yenilen Umur Aybey ile serbest stil 42 kiloda Özbek Umidcan Jalalov\'a yenilen Yusuf Eryücel, yarın akşam repesajdan gelecek rakiplerle bronz madalya müsabakası yapacak.
50 kiloda mücadele eden Doğan Kara, repesajda mücadele etme hakkı kazandı. Kara, bu müsabakadan galip ayrılması halinde bronz madalya için Kırgız Talgat ile mücadele edecek.
58 kiloda yarışan Cavit Acar da repesaj hakkı kazandı.

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