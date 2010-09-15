-UMUDUNU KAYBEDEN HASTAYA DEVLET ELİ MUĞLA (A.A) - 15.09.2010 - Tümör nedeniyle burnu kesilen ve bir gözü alınan, diğer gözü ile kulağının da alınacağını öğrenince yaşama umudunu kaybederek tedavi gördüğü İzmir'deki hastaneden kaçan yeşil kartlı İlkay Ünlü'ye (44), devlet eli uzandı. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova beldesinde yaşayan İlkay Ünlü'nün, 20 yıl önce burun bölgesinde sivilce şeklinde bir rahatsızlık oluştu. Büyüyen ve tümör olduğu anlaşılan rahatsızlığı nedeniyle Ünlü'nün burnu ve bir gözü ameliyatla alındı. Yeşil kartı sayesinde İzmir'deki bir hastanede tedavisi devam ettiği sırada, doktorların, ''diğer gözü ve bir kulağının da alınmasının zorunlu olduğunu'' söylemesi üzerine yaşama umudunu kaybeden Ünlü, hastaneden kaçarak, Muğla'ya geldi. Babası ve annesi olmadığı için hastalığı ile yalnız başına mücadele eden Ünlü, çevresindekilere artık yaşama umudunu kaybettiğini ve yaşadığı acılar nedeniyle ''Ötenazi'' yöntemi ile yaşamına son verilmesini istediğini söyledi. Son birkaç yıl içinde 5'ten fazla ameliyat geçiren, dili ve boğazı açıkta bulunan ve konuşamayan Ünlü'nün durumundan haberden olan Muğla Vali Yardımcısı Mestan Yayman, Vali Fatih Şahin'e bilgilendirdi. Vali Şahin'in talimatıyla harekete geçen İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, görüştüğü Ünlü'yü tedavisine devam etmesi için ikna etti ve ''Ötenazi'' isteğinden vazgeçirdi. -''KULAKLARIMI DA ALACAKLAR''- Konuşamadığı için yaşadıklarını yazarak anlatan Ünlü, İzmir'de tedavi gördüğü hastanelerde yaşadıkları nedeniyle bu noktaya geldiğini belirterek, şunları kaleme aldı: ''Öğrendiğim kadarıyla İspanya'da benim yaşadığım sağlık sorunlarını yaşayan bir hastayı, yapay organlarla hayata döndürmüşler. Yapay organların kullanımı yöntemi ile tedavi edilerek sağlığıma kavuşmak istiyorum. Son 1.5 yıldır devletin verdiği mama ile besleniyorum. Sayın Başbakanımız Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'dan sağlığıma kavuşturulmam için gereken desteği vermelerini bekliyorum. Tedavi sürecim başarılı olmazsa bir süre sonra kulaklarımı da ameliyatla alacaklar.'' -TEDAVİYE DEVAM EDİLECEK- Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer de, İzmir'de tedavi gördüğü hastaneden kaçan Ünlü'yü, Muğla Valisi Fatih Şahin ve Vali Yardımcısı Mestan Yayman'ın talimatıyla tedaviye ikna ettiklerini belirterek, şunları söyledi: ''Arkadaşımızla görüştüm, değişik hastanelere gitmiş. Rahatsızlığı tümoral bir olay. İzmir'deki bir hastanede daha komplike bir ameliyat yapmak istedikleri için oradan izinsiz olarak ayrılmış. Sayın bakanımız ve valimizin yardıma muhtaç vatandaşları sahip çıkılması yönündeki talimatlarından hareketle bu vatandaşımıza sahip çıktık. Öncelikle, Muğla Devlet Hastanesi'nde tedavisi yapıldı. Hastanın, İzmir'de tedavi gördüğü hastaneye gitmesi gerekiyor ancak oraya gitmeye çekiniyor. Orada, şuan mevcut olan bir gözü ve bir kulağını da ameliyatla almak istemişler. Ben gerekirse Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürümüzle görüşerek, valimizin de izniyle arkadaşımıza yardımcı olacağım. Tedavisi için onu tekrar İzmir'e göndereceğiz.'' Gencer, hastanın, rahatsızlığından kaynaklanan psikolojik bir durum içerisinde farlı düşüncelere kapılabileceğini belirterek, ''Hastaya, tedavisi sürecinde psikolojik olarak destek verilecek. Arkadaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızda bu süreçte hastaya destek olurlarsa çok iyi olur'' diye konuştu. Muğla Vali Yardımcısı Mestan Yayman ise hastanın tedavisinin yapılması ve gerekli desteğin verilmesi konusunda Muğla İl Sağlık Müdürlüğüne talimat verildiğini ve hastayla ilgili süreci takip ettiklerini bildirdi.