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Dünya
Deutsche Welle

Umudu Ege sularında arıyorlar

İki gün içinde 1300 sığınmacı: Frontex Başkanı Leggeri, Yunanistan üzerinden AB’ye giren sığınmacıların sayısında ciddi bir artış olduğunu açıkladı. Sığınmacılar Türkiye-Yunanistan rotasını artık daha fazla kullanıyor.

04 Haziran 2015 17:01


AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'in verilerine göre, Avrupa Birliği'ne yönelik sığınmacı akınında Türkiye-Yunanistan rotası artık çok daha fazla kullanılıyor. 2015'in başından bu yana 45 bin kişinin Ege suları üzerinden Avrupa Birliği'ne girdiği tahmin ediliyor. Frontex Başkanı Fabrice Leggeri Paris'te yaptığı açıklamada artışın yüzde 500'den daha fazlasına tekabül ettiğini belirtti.

Ayrıca sığınmacıların profilinde de değişiklikler olduğu belirtildi. Leggeri, Türkiye üzerinden Yunanistan'a gelenlerin çoğunun Suriyeliler olduğunu ve hemen hepsinin Avrupa Birliği'nde iltica başvurularının kabul edilebileceğini söyledi.

Yunanistan zorlanıyor

Ocak ayından bu yana AB sınırlarından birlik coğrafyasına 100 bin kişinin kaçak girdiği tahmin ediliyor. Frontex Başkanı Fabrice Leggeri bu sayının geçen yıl 40 bin dolayında olduğunu vurguladı. Leggeri, Frontex'in Ege Denizi'ndeki ‘Poseidon' misyonunu güçlendirme hazırlığında olduğunu açıkladı.

Yunan sahil güvenlik ekipleri, Ege sularında iki gün içinde 1300 göçmeni yakaladı. Sadece Midilli Adası'na 700’den fazla kişinin geldiği açıklandı. Yunan televizyonları, yetkililerin ve insani yardım kuruluşlarının sorunların üstesinden gelmekte zorlandığı haberlerine yer veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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