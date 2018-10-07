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Umuda yolculuk polise takıldı

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, minibüs ve otomobil içerisinde 1'i çocuk, toplam 35 yabancı uyruklu kaçak  yakalandı

07 Ekim 2018 21:03

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, minibüs ve otomobil içerisinde 1\'i çocuk, toplam 35 yabancı uyruklu kaçak  yakalandı. Organizatör oldukları belirlen 1\'i Afganistan uyruklu 4 kişi de gözaltına alındı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri (GİM), yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri Fethiye- Antalya Karayolu üzerinde, şüphelendikleri otomobil ile minibüsü takibe aldı. Zorlar Mahallesi\'ne gelindiğinde otomobil ve minibüsü durduran ekipler, arama yaptı. Aramada, aralarında 3 kadın ve 1 çocuğunda bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 35 kaçak yakaladı. Kaçakların yasa dışı geçişine aracılık ettikleri belirlenen Y.A., K.İ., Ç.İ. ve Afgan uyruklu H.U. gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin, yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan insan kaçakçılığı şüphelisi 4 kişinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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