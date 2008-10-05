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Yaşam

Umuda yolculuk ölümle bitti

Çanakkale'ye 43 kaçak götüren kamyonet, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi girişinde devrildi. Kazada 18 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

05 Ekim 2008 03:00

İstanbul’dan aldığı 43 kaçağı Çanakkale'ye götüren ve sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen tenteli kamyonet, Tekirdağ'ın Malkara İlçesi girişinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kaza bu sabah saat 07.30'da Malkara İlçesi'ne 3 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Sürücünün aşırı hız nedeniyle virajda direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 UZS 54 plakalı kamyonet, şarampole yuvarlandı.

Kamyonetin tenteyle kapatılan kasasında balık istifi yolculuk yapan 43 kaçak bir anda kendilerini can pazarında buldu. Kamyonetteki yabancı uyruklu 43 kişiden 18 yaşamını yitirirken, yaralanan 25 kişi kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Malkara ve çevredeki hastanelere taşındı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Güvenlik güçleri, kazadan sonra kaçan kamyonetin sürücüsünü arıyor.

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