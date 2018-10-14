Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (11)

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KAMYONUN OTOYOL GİŞELERİNDEN GEÇİŞ ANININ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI  İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun otoyol gişelerinden geçiş anının fotoğrafı ortaya çıktı

14 Ekim 2018 23:42

KAMYONUN OTOYOL GİŞELERİNDEN GEÇİŞ ANININ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI 
İzmir\'de, kasasında Yunanistan\'ın Samos Adası\'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun otoyol gişelerinden geçiş anının fotoğrafı ortaya çıktı. Aydın\'ın Söke ilçesinden kaçakları alan kamyon şoförünün Selçuk Belevi gişelerinden bugün saat 06.20\'de otoyola giriş yaptığı ardından Havalimanı Kısıkköy gişelerinden 06.47 çıkış yaptığı tespit edildi. Kamyon sürücüsünün Belevi\'ne kadar geldikten sonra Selçuk Gümüldür arasındaki jandarma kontrol noktalarına yakalanmamak için otoyolu tercih ettiği saptandı. 
Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

FOTOĞRFALI

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