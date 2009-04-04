Umuda bakan çocuklar için...

Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı'nın (TOÇEV) 'Yüzüm Umuttur' isimli projesi için altı fotoğrafçı Doğu'ya gitti. Projede yer alan fotoğrafçılardan Bennu Gerede ve Tamer Yılmaz ile TOÇEV Başkanı Ebru Uygun projeyi ve fotoğraf çekimleri boyunca duyumsadıklarını Şamdan Plus dergisinde yer alan röportajda anlattılar.



'Yaşasın Okulumuz' adlı kampanyanızın beşinci yılı için bir proje gerçekleştiriyorsunuz. Bu projeyi anlatır mısınız?



Biz 81 ilde 81 okul diyerek yola çıkmıştık. Beşinci senenin sonuna geldiğimizde Türkiye genelinde 200 tane okul onarmış olduk. Hayal ettiğimizin de üstüne çıktık. Şimdi de bunu farklı bir proje ile beslemek istedik. Altı ünlü fotoğrafçının Doğu'da çektiği fotoğrafları 22 Nisan'dan 13 Mayıs'a kadar Taksim Meydanı'nda sergileyeceğiz.



Peki neden fotoğraf?



Çünkü öyle yerlere gidiyoruz ve öyle güzellikler yakalıyoruz ki, bunları ölümsüzleştirmemiz lazım diye düşündük. İstedik ki, halk caddede yürüyüp çevresine baktığında bizim neler yaptığımızı görsün....



Fotoğrafçıları neye göre belirlediniz peki?



Tamamen spontane gelişti. Başlarda iki-üç kişiyle yola çıkacaktık. Altı oldu ve şimdi iyi ki altı kişiyle yola çıkmışız diyoruz çünkü herkesin yorumu o kadar farklı ki!



Kaç fotoğraf sergileyeceksiniz?



Yaklaşık 50'ye yakın fotoğraf sergilenecek. Küçük posterler ile kitap ayraçları satılacak. 2009 sonuna doğru takvim yapmayı planlıyoruz. Ardından da kitap çıkacak. Bunların yanı sıra 14 Mayıs'ta Hilton Convention'da bir gala düzenlenecek. Galada fotoğraflar açık artırma yöntemiyle satılacak. Geliri, okul onarımında kullanılacak.



Fotoğraflarda istediğiniz duyguyu alabildiniz mi?



Evet. Fotoğraflara baktıkça kendimizle de yüzleştik. Fotoğrafları görünce 'ben ne yapıyormuşum' duygusunu yaşadım. Ayrıca sanatçılar vermek istedikleri duyguyu da güzel anlatmış.



Bennu Gerede: Yedi aylık oğlumla çekimlere gittim



Teklif geldiğinde ne hissettiniz?



Çok heyecanlandım. Çünkü projedeki tek kadındım. Zaten Türkiye'de çocuklar adına bir şeyler yapabilmek, özel bir duyguydu. Bu nedenle de tereddütsüz kabul ettim.



Çekim için nereye gittiniz? Beklentiniz neydi?



Antep'e gittim, pek bir şey beklemiyordum çünkü daha önce Mardin'e, Erzurum'a gitmiştim. Sadece ilkel bir yer olacağını biliyordum, şoka uğramadım.



Oğlunuz da yanınızda mıydı?



Evet, Kai yedi aylıktı, yanıma aldım. Çocuklar onunla oynadı.



Peki oradaki çocuklar nasıldı?



Oradakiler bence bizden çok daha mutlular. Biz çok şey gördüğümüz için yetinmiyoruz, hep daha fazlasını istiyoruz ama onlar öyle değil! Azla mutlu olmayı öğrenmişler. Bizler daha maymun iştahlı ve gaddarız...



Tamer Yılmaz : Oradaki çocuklar çok daha zengin!



Bu projeye nasıl dahil oldunuz?



Bir gün beni arayıp, 'Böyle bir projede olur musun?' dediler. İşin içinde çocuklar olunca hemen kabul ettim. Doğu'nun yerleşim bölgelerine daha önce gitmemiştim. Benim için değişik oldu.



Nerelere gittiniz tam olarak?



İki günde iki yere gittik; Van ve Ağrı.



Oradaki çocuklardan nasıl bir enerji aldınız, neler hissettiniz?



Bana göre orada yaşayan çocuklar Batı'nın çocuklarından çok daha zenginler. Bir kere cin gibiler; sadece filizlenmeleri lazım, biraz gübre gerekiyor. Bir de o kadar güzeller ki, Brad Pitt gibi çocuklar vardı inanamadım. Kızlar ise ayrı güzel. Kara kuru değil sarışın, yeşil gözlüler.

