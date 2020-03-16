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Umreden gelen 315 kişi Kayseri’de karantina altına alındı

16 Mart 2020 13:04

Umre ziyaretinden dönen 10 bin 330 kişi Koronavirüs önlemleri kapsamında dün Ankara ve Konya'da boşaltılan öğrenci yurtlarına sevk edilerek karantinaya alınmıştı. Bugün de Kayseri'de boşaltılan öğrencine yurdunda umreden dönen 315 kişi karantinaya alındı. 

Umreden dönen 315 kişilik kafile, Konya'ya iniş yaptıktan sonra Kayseri'ye gönderilerek korona virüs kapsamında alınan önlemler nedeniyle karantina altına alındı.

Kafile havaalanına iniş yapmadan önce sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılmak üzere çadırlar kurularak özel kıyafetler giyildi. Kontrolden geçen kafilenin ulaşımı için de otobüsler hazır olarak bekletildi.

Havaalanında sağlık kontrolünden geçen 315 kişilik kafile, otobüslerle daha önceden boşaltılan ve karantina alanı yapılan Kayseri’deki Hunat Hatun Kız Yurdu'na sevk edildi. Karantina alanına götürülen vatandaşların bazıları kameralara el sallayarak poz verdi.

İçerisinde güvenlik önlemleri alınmış olan yurda sevk edilen kafile, otobüslerden indikten sonra yeniden sağlık kontrollerinden geçti. Odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 günlük gözlem sürecine alındı.

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