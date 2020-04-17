'Umreden dönenlere ateş düşürücü verildi' iddiası hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönenlere kontrollerden geçmeden önce ateş düşürücü verildiğini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon Üyesi Doktor Hakan Hekimoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin yazılı açıklamasında, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu savunuldu. Açıklamada, Diyanet tarafından görevlendirilen personellerin sağlıkla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmasının mümkün olmadığı anlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dilekçesinde Altay ve Hekimoğlu’na “hakaret, iftira ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu’ndan Dr. Hakan Hekimoğlu, 27 Mart’ta katıldığı bir televizyon programında umreden dönen vatandaşlar için, “Yaşanmış bir olayı söyleyeyim size. Umreye giden vatandaşlarımızın bir kısımına rehberleri tarafından parasetamol tablet dağıtılmış dönüşte. Umreden ilk dönenler daha önce karantinaya alınmıyorlardı. Termal kamerayla ölçüm yapılıyordu, sağlık sistemine yönlendiriyorlardı. Ateşi olanlar görülmesin, kamerada belli olmasın diye, tabletler verilmiş kendilerine rehberleri tarafından” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, 2 Nisan’da Meclis’te yaptığı basın açıklamasında umreden dönen vatandaşların salgının yayılmasında etkili olduğunu söylerken, “Sayın Bakan’ın iyi niyetini asla sorgulamam ama şunu sorgularım, Diyanet yetkilileri uçak Türkiye’ye inmeden vatandaşlara ateş düşürücü vererek kontrol noktasındaki olası riskleri gizlemişlerdir. Bu işgüzarlığa bakın. Diyanetin, cumhurbaşkanının arzu, hırs ve heveslerine dini gerekçe yaratmaktan başka bir hayırlı işini ben görmedim” demişti.