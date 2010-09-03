'Umredeki 100 bin vatandaş referanduma yetişecek'

T24 - Umrede olan yaklaşık 100 bin vatandaşın dönüşünün referandum sonrasına denk geldiğine dikkat çeken Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, sorunu çözmek için THY ile irtibata geçtiklerini söyledi.

Davutoğlu dün akşam Erzurum’da Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte katıldığı toplantıda Erzurumlular’ın sorularını yanıtladı.





Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre; Davutoğlu’na ilginç bir soru soruldu. Soru, referandum için oy verme günü halen umrede olacak 80 -100 bin kişi konusundaydı. Bir vatandaş ‘Halen umrede olan 80 ila 100 bin kişi var. Bunların dönüş tarihi 13-14 Eylül’e denk geliyor. Bunların oy kullanabilmesi için erken getirilmesi yönünde önlem alınıyor mu?’ sorusunu sordu.



Davutoğlu buna ‘O meselenin farkındayım’ diye yanıt verdi. Bu konuyla ilgili olarak THY ile irtibata geçildiğini kaydeden Bakan, ‘THY ile konuştuk. Tedbir alıyoruz dediler. Ancak biliyorsunuz bir anda tüm uçuş takviminin değiştirilmesi mümkün değil. Problemin farkındayız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz’ yanıtını verdi.



Tüm vatandaşların demokratik haklarını kullanmaları için her türlü tedbirin alınacağını kaydeden Davutoğlu, ‘Ancak sadece umre değil Avrupa’dan gelecek vatandaşlarımızdan da böyle bir talep gelseydi aynı şekilde çaba harcardık’ diye konuştu.





Davutoğlu'ndan 4 mesaj



Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın kritik Diyarbakır mitingi öncesinde Ak Parti’nin mesajlarını Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dillendirdi.



Vatandaşlar Davutoğlu'na 'açılımla' ilgili soru da sordular. Soruyu soranlar ‘Kürt’ ifadesi yerine ‘Şark meselesi’ demeyi tercih edip Davutoğlu’na ''Açılımın geleceği ne olacak?'' diye sordular.



Davutoğlu bu sorulara ana hatlarıyla 4 mesajla yanıt verdi.





Mesajlar şöyle:



– Terörle mücadele devam edecek. Hükümetimiz 8 yıl boyunca terörle mücadele konusunda kendisinden istenen her imkanı verdi ve vermeye devam edecek. Nifak sokmak isteyenlere karşı mücadelemiz devam edecek.



– Ancak terörle mücadele edilirken sıradan Kürt kökenli vatandaşlarımızın rahatsız edilmemesi gerekir. Aksine onların bu ülkeye aidiyet bağının güçlü kılınması gerekir. Bu çerçevede aidiyet bağını engelleyecek unsurlar ortadan kaldırılmalıdır. Aramızda tarihdaşlık bağı vardır. Bu bağ koparılırsa Türkiye lime lime olur, çözülür. Bu bağı kurmamız gerekir. Kürt kökenli kardeşlerimize güveneceğiz ve onlarla bir ideali paylaşacağız. Kürtlerin sadece Türklerle değil Araplarla, İranlılarla bağını koparmaya çalışanlar da var. Eğer bu bağlar koparsa başka bir projenin oyuncağı olunur.



– Ak Parti Türkiye’nin her yerinden milletvekili çıkaran bir partidir. Bu anlamda Türkiye’nin bütünlüğü açısından önemi büyüktür.



– Açılım sürecinde, bu süreci sabote edenler, istismar edenler çıkacaktır. Ortaya Habur gibi görüntüler çıkabilir, hatalar da olabilir. Ancak niyet sorgulanmamalıdır



Davutoğlu bu konuyu anlatırken saygı duyduğu bir insanın verdiği örneği de dile getirdi. Ve bu örnek Türkiye’yi bir ağaca benzetiyordu: ‘’Bir büyüğüm bana şöyle demişti. Türkiye bir ağaç gibidir. Dalları göverince budamaya kalkarlar ancak ağaç kurumaya yüz tutunca dibine su verirler. Mesela 2001’de verilen IMF kredisi ağaç kurumasın diye verilen su gibiydi. Biz kimsenin Türkiye’nin herhangi bir yerini budamasına izin vermeyeceğiz. Ama o ağacın dallarının her birini de kendimiz gibi göreceğiz.’’



