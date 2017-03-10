Umre'de Türklere vize kolaylığı

Suudi Arabistan Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Umre ziyaretlerinde kolaylık sağlayacak bir karar aldı. Bundan böyle vize başvurusu için internetten müracat etmek yeterli olacak, başvuru sonuçları da yine internetten bildirilecek.

Suudi hükümetinin bu kararı Türkiye, Bangladeş, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri pasaportlu kişiler için geçerli olacak.

Eskiden Umre için Suudi Arabistan konsolosluğuna bizzat başvuru gerekiyordu. Herhangi bir evrak eksik olduğunda ise onları tamamlayıp tekrardan konsolosluğa gitme zorluğu vardı.