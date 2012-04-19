Umre'de deve idrarı içen iki Türk hastanelik oldu

İki yurttaşın umre ziyareti sırasında hadislerde yazdığı gerekçesiyle deve sütü ve idrarı içtiği, Türkiye dönüşlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre; Türk umreciler, kendi olanakları ile gittikleri Suudi Arabistan’da umre ziyaretleri sırasında, birçok hastalığa iyi geldiği yönünde bilgiler içeren hadislere dayanarak, bedevi kervanlarındaki develerin taze sağılmış sütlerini ve idrarlarını içtiler.

İddiaya göre umre kafilesine eşlik eden imam da süt ve idrardan içti. Umrecilerden bazıları ülkeye döndüklerinde yüksek ateş, kanama diatezi ve karaciğer enzimlerinde saptanan yükselmeler nedeniyle sağlık merkezlerine başvurdu. Sütün sağılması sırasında, devede bulunan Suudi Arabistan kökenli, insanlarda ciddi hastalıklara yol açabileceği belirtilen “alk humra” virüsünün umrecilere bulaştığından endişe ediliyor.

Bayındır Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, “Alk humra yüzde 25 ile 35 oranında ölüm riski taşıyor. İnsandan insana kan yoluyla geçmesi durumunda ise tıpkı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsünde olduğu gibi ölüm riski katlanarak artıyor” dedi. Emekli müftü, CHP Milletvekili İhsan Özkes, “ Böyle bir hadis varsa hadis değildir, uydurmadır. İçen de cahildir” değerlendirmesini yaptı.