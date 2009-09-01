Umre öncesi içki alemi

Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan umre öncesi su gibi içki akıtmış.

Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan, umre öncesi "içki jubilesini" nerede yaptı? Gecede neler yaşandı? İşte ayrıntılar...

Yiğit Bulut dün Habertürk'teki köşesinde "Umre ziyaretinden, 'umre cinayeti'ne" başlıklı çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı ve isim vermeden Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan'ın birlikte yaptıkları umreyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi.



Bulut, "Soru çok açık ve basit; umre ziyaretinden bir gece önce "şaraplı parti" düzenlenir mi? Ertesi gün "ihrama girilir mi?" diye sordu.

Post Medya'da yer alan habere göre, Bulut'un bu satırlarından sonra tüm medya yöneticileri telefona sarılıp magazin servislerinden gecenin dökümünü çıkarttırdılar.

Özkök ve Hakan, umreye gitmeden bir gece önce nerede şarap partisi vermişler, nerede eğlenmişlerdi?

Habertürk'ün elinde olan ama Yiğit Bulut'un kodlayarak yazdığı bilgiler kısa sürede tüm gazetelere ulaştı.

Ahmet Hakan ve Ertuğrul Özkök, umreden önce yani ayın 28'inde akşam 21:30 civarında Kuruçeşme Ulus Parkı'ndaki Sunset Bar'da uzun süre eğlendiler.

Usta şarapsever Ertuğrul Özkök, en kalite şarapları seçerken, geceye katılanlar Ahmet Hakan dahil mekanı sallana sallana terkettiler. Şarabın su gibi aktığı gecede, "Ramazan günü umre Öncesi Jübile" esprileri yapıldı. Özkök'ün umreden sakallı döneceği ve bir daha ağzına şarap koymayacağı üzerine uzun süre geyik yapıldı.Bulut, daha önce de Ertuğrul Özkök'ün inançsız olduğunu ima etmişti. Bulut, Özkök'ün "ya cennet yoksa" şeklindeki düşüncelerini umre öncesi ortaya çıkarmıştı.