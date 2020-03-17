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Umre karantinasından kaçan 28 kişi Çorum’da yakalandı

17 Mart 2020 16:26

Umreden geldikten sonra otobüs tutarak karantinadan kaçan 28 kişi, Erzurum’a gitmeye çalışırken, Çorum’da yakalandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, umreden gelen Erzurumlu vatandaşların karantinaya yakalanmamak için özel bir otobüs firmasını kiralayarak kaçak olarak Erzurum’a gitmeye çalıştığını ancak Çorum’da yakaladıklarını söyledi.

Umrecilerin Konya ve Ankara’ya yönlendirildikleri açıklayan Vali Memiş, umreden gelen vatandaşların mutlaka karantinaya alınmasının gerektiğini ifade ederek, “Kaçak göçek gelenler oluyor. Vatandaşlarımız lütfen bunları bize bildirsinler. Bu vatandaşlarımızın mutlaka karantinaya alınması lazım” dedi.

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