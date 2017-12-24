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Spor

Ümraniyespor: 4 - Samsunspor: 2

TFF 1

24 Aralık 2017 18:46

TFF 1. Lig\'in 17. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Samsunspor\'u 4-2 yendi.

Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ömer Tevfik Özkoç, Bilal Gölen
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Vasilogiannis (Dk. 90+3 Kerem Az), Cleyton (Dk. 72 Bulut Kaya), Emircan Altıntaş (Dk. 88 Samet Asatekin), Rangelov
Samsunspor: Sifakis, Ömer Kandemir, Ercan Yazıcı, Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Burak Solakel, Oğuz Gürbulak, Çağrı Ortakaya (Dk. 83 Angan), Halil İbrahim Pekşen (Dk. 66 Ayite), Göksu Türkdoğan, Samaras (Dk. 59 Chibuike), Muhammet Beşir
Goller: Dk. 10 Muhammet Beşir, Dk. 38 Samaras (Samsunspor), Dk. 25 Rangelov (penaltıdan) ve Dk. 50 Rangelov, Dk. 27 Emircan Altıntaş, Dk. 51 Timur Temeltaş (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Samaras, Dk. 41 Ercan Yazıcı, Dk. 41 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 49 Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), Dk. 69 Timur Temeltaş, Dk. 84 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

İSTANBUL / DHA

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