Ümraniyespor: 2 - Adana Demirspor: 1

İSTANBUL / DHA
STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Baran Eraslan
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak (Dk. 78 Karahan Yasir Subaşı), Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis, Madinda (Dk. 89 Merthan Açıl), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 46 Leandrinho)
ADANA DEMİRSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Mitrovic, Orhan Taşdelen, Traore (Dk. 58 Berk Yıldız), Galip Güzel, Kosecki, Emre Nefiz (Dk. 74 Batuhan Karadeniz), Kage (Dk. 13 Erdal Öztürk), Pote
GOLLER: Dk. 45 2 Emre Nefiz (Adana Demirspor), Dk. 48 ve 70 Leandrinho (Ümraniyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 4 Erdal Öztürk (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Dk. 36 Traore, Dk. 61 Galip Güzel, Dk. 83 Pote (Adana Demirspor)
Spor Toto 1\'inci Lig\'in 10\'uncu hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Adana Demirspor\'u 2-1 yendi.