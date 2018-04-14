T24 LogoT24 Logo
Spor

Ümraniyespor: 1 - Ankaragücü: 1

Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı

14 Nisan 2018 20:17

Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 31\'inci hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: Ümraniye Şehir
HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Samet Çiçek
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş (Drole dk. 46), İbrahim Akdağ, Vasilogiannis (Samet dk. 79), Cleyton, Serdar Özbayraktar (Emircan dk. 61), Rangelov
ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Yusuf Abdioğlu, Arif Morkaya (Abdülkadir dk. 90+1 ?), Mbamba, Ferhat Kiraz, Kenan Özer (Enes dk. 76), Putsila, Kehinde (İlhan dk. 65), Mehmet Umur Nayir 
KIRMIZI KARTLAR: Putsila (dk. 22) (Ankaragücü), İbrahim Akdağ (dk. 72) (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Tarık Tekdal, Merthan, Timur, Bulut, Bulut (Ümraniyespor), Szukala (Ankaragücü)
GOLLER: Putsila (dk. 2) (Ankaragücü), Rangelov (dk. 90+4) (Ümraniyespor)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olgucan KALKANDHA Spor TotoLigAnkaragücüSTATBarışMehmet Metin SametBurakOğuz Ceylan Merthan Açıl Appindangoye Mücahit Albayrak Timur Temeltaş DroleAkdağ Vasilogiannis SametCleyton SerdarEmircanRangelov ANKARAGÜCÜ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24