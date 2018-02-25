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Spor

Ümraniyespor: 1 - Akın Çorap Giresunspor: 0

Mustafa AKIN - İSTANBUL / DHA STAT: Ümraniye Belediyesi HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Mehmet Şahan Yılmaz(xx), Emrah Ünal(xx) ÜMRANİYESPOR: Metin Erol(xx), Oğuz Ceylan(xx), Tarık Tekdal(xx), Merthan Açıl(xx), Mehmet Sedef(xx), Timur Temeltaş (xx)(Dk

25 Şubat 2018 18:53

Mustafa AKIN - İSTANBUL / DHA

STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Mehmet Şahan Yılmaz(xx), Emrah Ünal(xx)
ÜMRANİYESPOR: Metin Erol(xx), Oğuz Ceylan(xx), Tarık Tekdal(xx), Merthan Açıl(xx), Mehmet Sedef(xx), Timur Temeltaş (xx)(Dk. 87 Bahadır Taşdelen(?), İbrahim Akdağ(xxx), Emircan Altıntaş(xx), Cleyton (x)(Dk. 60 Bulut Kaya(x), Samet Asatekin (x)(Dk. 66 Mucahit Albayrak(x), Rangelov(xx)
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet Şahin(xx), Caner Arıcı(x), Abdülkerim Bardakcı(x), Dimitriadis(x), Hüsamettin Tut(xx), Dodo(xx), Fatih Atik(x), Murat Gürbüzerol (x)(Dk. 69 Batuhan Altıntaş(x), Recep Aydın (x)(Dk. 76 Hakan Barış(x), Carioca (x) (Dk. 46 Dialiba(x), Almeida(x)
GOL: Dk. 40 İbrahim Akdağ (Penaltıdan)
SARI KARTLAR: Dk. 75 Bulut Kaya, Dk. 82 Timur Temeltaş, Dk. 84 Merthan Açıl (Ümraniyespor), Dk. 75 Recep Aydın (Akın Çorap Giresunspor)

Spor Toto 1. Lig\'in 24. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Akın Çorap Giresunspor\'u 1-0 yendi.
Ev sahibi takım bu galibiyetle puanını  44\'e yükselterek 2\'nci sıradaki yerini korudu. Akın Çorap Giresunspor ise 31 puanda kaldı.
 

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