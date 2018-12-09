Ümraniyespor - Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1

İSTANBUL,(DHA)
STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Sinan Dereci, Hüsnü Emre Çelimli, Cemal Alpay
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Timur Temeltaş, Serkan Göksu, Vasilogiannis, Madinda (Dk. 82 Muhammed Gönülaçar), Bahadır Taşdelen (Dk. 75 Recep Aydın), Leandrinho (Dk. 55 Atabey Çiçek)
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Orhan Şam, Emre Öztürk, Bagayoko, Kadir Bekmezci, Eren Çinkılınç (Dk. 46 Ahmet Aras), Kadir Taşoğlu, Murathan Özen (Dk. 90 Idrissa Diarra), Lamine Diarra
GOLLER: Dk. 28 Tarık Tekdal, Dk. 75 Atabey Çiçek (P) (Ümraniyespor), Dk. 52 Mehmet Yiğit (Tetiş Yapı Elazığspor)
SARI KARTLAR: Dk. 11 Emre Öztürk, Dk. 73 Murathan Özen (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 32 Tarık Tekdal, Dk. 86 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)
Spor Toto 1\'inci Lig\'in 15\'inci haftasında Ümraniyespor, evinde Tetiş Yapı Elazığspor\'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1\'lik üstünlüğüyle sona erdi.