Ümraniyespor - Grandmedical Manisaspor: 2-0

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Ümraniye İlçe

HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Mehmet Kağan Bingül, Murat Temel

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Aaron Appindangoye, Timur Temeltaş, Cleyton (Dk. 69 Bahadır Taşdelen), Serdar Özbayraktar (Dk. 46 Samet Asatekin), İbrahim Akdağ, Emircan Altıntaş (Dk. 85 Mücahit Albayrak), Merthan Açıl, Andreas Vasilogiannis, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, İlkay Gül, Berk Cambaz, Kağan Miray Bağış, Kemal Temel, Alper Önal (Dk. 58 Ulaş Doğuş Kaya), Asım Hamzaçebi, Akın Açık (Dk. 72 Ömer Atiş), Billal Sebaihi, Ömer Buğdaycı, Furkan Parsak

GOLLER: Dk. 7 Mehmet Sedef, Dk. 82 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Timur, Samet (Ümraniyespor) - Akın, Alper, İlkay (Grandmedical Manisaspor)

Spor Toto 1\'inci Lig 27\'nci hafta mücadelesinde Ümraniyespor kendi sahasında Grandmedical Manisaspor\'u 2-0 yendi.

Ümraniye İlçe Stadı\'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7\'nci dakikada Mehmet Sedef ve 82\'nci dakikada İbrahim Akdağ kaydetti. Bu sonuçla birlikte İstanbul ekibi puanını 47\'ye yükseltirken, Grandmedical Manisaspor 15 puanda kaldı.