Ümraniyespor - Giresunspor: 2-0

Gökhan HEBEPCİ - İSTANBUL / DHA
STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
HAKEMLER: Erkan Engin, Gökhan Memişoğlu, Furkan Ürün
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Appindangoye, Muhammed Gönülaçar, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Andreas Vasilogiannis (Dk. 64 Bulut Kaya), Recep Aydın (Dk. 85 Atabey Çiçek), Merthan Açıl, Mucahit Albayrak, Boubacar Dialiba Diabang, Leandro (Dk. 90+1 Bahadır Taşdelen)
GİRESUNSPOR: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Guy Lucien Michel Landel, Abiola Adedeji Dauda (Dk. 73 Ergin Keleş), Muhammet Reis (Dk. 57 Ozan Can Kökçü), Kürşad Sürmeli, Emre Uğur Uruç (Dk. 35 Sery), Ba Adama, Hüsamettin Tut, Ibrahim Sangare
GOLLER: Dk. 25 Recep Aydın, Dk. 42 Vasilogiannis (Ümraniyespor)
SARI KART: Aykut Demir, Ozan Kökçü (Giresunspor), Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)
Spor Toto 1\'inci Lig 4\'üncü hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında Giresunspor\'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada İstanbul ekibinin ilk golünü 25\'inci dakikada Recep Aydın kaydederken, 2\'nci gol ise 42\'nci dakikada Andreas Vasilogiannis\'ten geldi.