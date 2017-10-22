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Ümraniyespor - Gazişehir Gaziantep: 0-0

İSTANBUL, (DHA) STAT: Ümraniye İlçe HAKEMLER: Erkan Engin, Serkan Gençerler, Kamil Çetin ÜMRANİYESPOR: Burak, Appindangoye, Mehmet Sedef, Oğuz, Merthan, Timur, Vasilogiannis, İbrahim, Cleyton, Serdar Özbayraktar (Dk

22 Ekim 2017 18:06

İSTANBUL, (DHA)

STAT: Ümraniye İlçe
HAKEMLER: Erkan Engin, Serkan Gençerler, Kamil Çetin
ÜMRANİYESPOR: Burak, Appindangoye, Mehmet Sedef, Oğuz, Merthan, Timur, Vasilogiannis, İbrahim, Cleyton, Serdar Özbayraktar (Dk. 61 Samet), Drole
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Stachowiak, Ahmet, Yasin, Sinan, Murat, Muhammet (Dk. 77 Okan), Gökhan, Mehmet Erdem, del Valle (Dk. 53 Özgür Özkaya), Zec (Dk. 64 Kabasele), Webo
SARI KARTLAR: Dk. 45 Vasilogiannis, Dk. 90 Drole (Ümraniyespor) - Dk. 5 Mehmet Erdem, Dk. 15 Ahmet, Dk. 90 Murat (Gazişehir Gaziantep)

TFF 1\'inci Lig 9\'uncu hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Gazişehir Gaziantep FK, golsüz berabere kaldı.
Ümraniye İlçe Stadı\'nda oynanan mücadelede iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince, karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
Bu mücadelenin ardından Ümraniyespor 18 puana yükseldi. Gazişehir Gaziantep ise puanını 8 yaptı.

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