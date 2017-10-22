Ümraniyespor - Gazişehir Gaziantep: 0-0

İSTANBUL, (DHA)

STAT: Ümraniye İlçe

HAKEMLER: Erkan Engin, Serkan Gençerler, Kamil Çetin

ÜMRANİYESPOR: Burak, Appindangoye, Mehmet Sedef, Oğuz, Merthan, Timur, Vasilogiannis, İbrahim, Cleyton, Serdar Özbayraktar (Dk. 61 Samet), Drole

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Stachowiak, Ahmet, Yasin, Sinan, Murat, Muhammet (Dk. 77 Okan), Gökhan, Mehmet Erdem, del Valle (Dk. 53 Özgür Özkaya), Zec (Dk. 64 Kabasele), Webo

SARI KARTLAR: Dk. 45 Vasilogiannis, Dk. 90 Drole (Ümraniyespor) - Dk. 5 Mehmet Erdem, Dk. 15 Ahmet, Dk. 90 Murat (Gazişehir Gaziantep)

TFF 1\'inci Lig 9\'uncu hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Gazişehir Gaziantep FK, golsüz berabere kaldı.

Ümraniye İlçe Stadı\'nda oynanan mücadelede iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince, karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

Bu mücadelenin ardından Ümraniyespor 18 puana yükseldi. Gazişehir Gaziantep ise puanını 8 yaptı.