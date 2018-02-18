Ümraniyespor - Eskişehirspor: 0-1

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)
STAT: Ümraniye İlçe
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Utku Tunavelioğlu
ÜMRANİYESPOR: Burak, Mehmet, Oğuz, Merhan, Tarık, Timur, Vasilogiannis, İbrahim, Emircan (Dk. 77 Emircan), Rangelov, Serdar (Dk. 32 Serdar - Dk. 90 Mücahit)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan, Kaan, Bedirhan, Akaminko, Semih (Dk. 61 Aykut), Hasan (Dk. 74 Andaç), Dorukhan, Hürriyet, Ofoedu (Dk. 90 Michel), Semih, Bruno
GOL: Dk. 40 Hasan (Eskişehirspor)
KIRMIZI KART: Dk. 59 Semih (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Mehmet, Metin, Oğuz, Tarık (Ümraniyespor) - Hürriyet, Bruno, Bedirhan, Ofoedu (Eskişehirspor)
Spor Toto 1\'inci Lig 22\'nci hafta mücadelesinde Eskişehirspor deplasmanda Ümraniyespor\'u 1-0 yendi.