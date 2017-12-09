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Spor

Ümraniyespor - Balıkesirspor Baltok: 2-2

İSTANBUL (DHA)   Stat: Ümraniye Belediyesi Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Burak Cansız Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mucahit Albayrak, Timur Temeltaş, Cleyton (Dk

09 Aralık 2017 18:52

İSTANBUL (DHA)  

Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Burak Cansız
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mucahit Albayrak, Timur Temeltaş, Cleyton (Dk. 81 Bahadır Taşdelen), Vasilogiannis, İbrahim Akdağ, Drole (Dk. 64 Emircan Altıntaş), Rangelov (Dk. 88 Serdar Özbayraktar)
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Uğur Aygören (Dk. 46 Cüneyt Köz), Oğuz Yılmaz, Glumac, Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan (Dk. 59 Sedat Şahintürk), Cumali Bişi, Aissati (Dk. 90 Muhammed Ali Doğan), Furkan Çil, Otoo, Abdulkadir Özgen
Goller: Dk. 35 İbrahim Akdağ (Penaltıdan), Dk. 53 Drole (Ümraniyespor), Dk. 67 Abdulkadir Özgen, Dk. 71 Otoo (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Glumac (Balıkesirspor Baltok), Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)
TFF 1\'inci Lig\'in 15\'\'inci haftasında Ümraniyespor ile Balıkesirspor Baltok 2-2 berabere kaldı.

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