Ümraniyespor - Altınordu: 2-0

İSTANBUL, (DHA)
STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Seyfettin Ünal, Utku Tunavelioğlu
ÜMRANİYESPOR: Metin Erol, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Seyfettin Sedef, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ (Dk. 66 Cleyton), Bahadır Taşdelen (Dk. 83 Bulut Kaya), Vasilogiannis, Drole, Rangelov (Dk. 89 Serdar Özbayraktar)
ALTINORDU: Berke Özer, Musa Caner Aktaş, Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişci, Yusuf Acer (Dk. 83 Alican Özfesli), Oğulcan Ülgün (Dk. 77 Fatih Aktay), Serkan Göksu, Kerim Avcı, Mehmet Murat Uçar (Dk. 62 Mirkan Aydın), Barış Alıcı, Erdoğan Yeşilyurt
GOLLER: Dk. 59 Rangelov, Dk. 65 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Oğulcan, Uğur, Kerim, Recep (Altınordu) - Merthan, İbrahim (Ümraniyespor)
TFF 1\'inci Lig 13\'üncü hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Altınordu\'yu 2-0 mağlup etti.