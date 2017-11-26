T24 LogoT24 Logo
Spor

Ümraniyespor - Altınordu: 2-0

İSTANBUL, (DHA) STAT: Ümraniye Belediyesi HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Seyfettin Ünal, Utku Tunavelioğlu ÜMRANİYESPOR: Metin Erol, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Seyfettin Sedef, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ (Dk

26 Kasım 2017 19:44

İSTANBUL, (DHA)

STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Seyfettin Ünal, Utku Tunavelioğlu
ÜMRANİYESPOR: Metin Erol, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Seyfettin Sedef, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ (Dk. 66 Cleyton), Bahadır Taşdelen (Dk. 83 Bulut Kaya), Vasilogiannis, Drole, Rangelov (Dk. 89 Serdar Özbayraktar)
ALTINORDU: Berke Özer, Musa Caner Aktaş, Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişci, Yusuf Acer (Dk. 83 Alican Özfesli), Oğulcan Ülgün (Dk. 77 Fatih Aktay), Serkan Göksu, Kerim Avcı, Mehmet Murat Uçar (Dk. 62 Mirkan Aydın), Barış Alıcı, Erdoğan Yeşilyurt
GOLLER: Dk. 59 Rangelov, Dk. 65 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Oğulcan, Uğur, Kerim, Recep (Altınordu) - Merthan, İbrahim (Ümraniyespor)

TFF 1\'inci Lig 13\'üncü hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Altınordu\'yu 2-0 mağlup etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA STATBelediyesi HAKEMLERTürkalp SeyfettinUtku Tunavelioğlu ÜMRANİYESPOR Metin Erol Oğuz Ceylan Merthan Açıl Appindangoye Mehmet Seyfettin Sedef Timur TemeltaşAkdağ DkCleyton Bahadır Taşdelen DkBulut Kaya Vasilogiannis Drole

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24