Ümraniyespor - Altınordu: 0-0

İSTANBUL,(DHA)
STAT: Ümraniye
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Ali Tuna
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Dk. 67 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Dk. 55 Recep Aydın), Vasilogiannis, Madinda, Emircan Altıntaş (Dk. 61 Atabey Çiçek), Leandrinho
ALTINORDU: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Mehmet Enes Sığırcı, SinanOsmanoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 59 Hüseyin Atakan Üner), Mehmet Murat Uçar (Dk. 82 Anıl Koç), Alican Özfesli, Sefa Yılmaz, Serdar Deliktaş (Dk. 73 Berkay Samancı)
SARI KARTLAR: Oğuz Ceylan, Recep Aydın, Mucahit Albayrak (Ümraniyespor), Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar, Sefa Yılmaz (Altınordu)
Spor Toto 1\'inci Lig\'in 12\'nci haftasında, Ümraniyespor evinde ağırladığı rakibi Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.