Ümraniyespor - Afjet Afyonspor: 2-1

İSTANBUL (DHA)
STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Muhammet Yumak
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Dk. 73 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Serkan Göksu (Dk. 68 Recep Aydın), Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Madinda, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 68 Leandrinho)
AFJET AFYONSPOR: Rybka, Türker Toptaş, Nazmi Candoğan, Bayram Çetin, İsmet Benli, Taşkın İlter, Erdi Zengin (Dk. 70 Timuçin Aşçıgil), Onur Ramazan Toprak (Dk. 78 Oltan Karakullukçu), Yasin Yener, Aykut Uluç (Dk. 78 Enes Ata), Ersel Aslıyüksek
GOLLER: Dk. 24 Madinda, Dk. 37 Atabey Çiçek (Ümraniyespor) - Dk. 68 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Ümraniyespor) - Erdi Zengin, İsmet Benli (Afjet Afyonspor)
Spor Toto 1\'inci Lig\'in 17\'nci haftasında Ümraniyespor sahasında Afjet Afyonspor\'u 2-1 mağlup etti.