Ümraniyespor - Adanaspor: 2-1

İSTANBUL (DHA)
STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Özgüç Türkalp, İlker Takpak, Kamil Çetin
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mucahit Albayrak, Serkan Göksu (Dk. 88 Muhammed Gönülaçar), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Recep Aydın, Dialiba (Dk. 83 Vasilogiannis), Leandrinho (Dk. 58 Atabey Çiçek)
ADANASPOR: Karacic, Berkan Yıldırım, Veli Kızılkaya, Renan Diniz (Dk. 22 Emre Can Coşkun), Göksu Alhas, Hakan Barış, Kenan Karışık (Dk. 46 Ahmet Dereli), Abdulkadir Özdemir, Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Andaç Güleryüz), Bumba, Feczesin
GOLLER: Dk. 29 Recep Aydın, Dk. 33 (P) Leandrinho (Ümraniyespor) - Dk. 90+4 Feczesin (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Merthan Açıl, Appindangoye, Recep Aydın (Ümraniyespor) - Gökhan Sazdağı, Abdulkadir Özdemir, Hakan Barış, Veli Kızılkaya, Bumba (Adanaspor)
Spor Toto 1\'inci Lig ikinci hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Adanaspor\'u 2-1 mağlup etti.