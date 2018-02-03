T24 LogoT24 Logo
Spor

Ümraniyespor - Adanaspor: 1-0  

İSTANBUL / DHA STAT: Ümraniye HAKEMLER: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mucahit, Bulut Kaya, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis (Dk

03 Şubat 2018 18:24

İSTANBUL / DHA

STAT: Ümraniye
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mucahit, Bulut Kaya, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis (Dk. 90+2 Tarık), Cleyton (Dk. 56 Bahadır), Emircan Altıntaş (Dk. 78 Serdar Özbayraktar), Rangelov
ADANASPOR: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Emre Can Coşkun, Didi,Renan Diniz (Dk. 81 Gökhan Süzen), Bekir Yılmaz, Tevfik Altındağ, Digao (Dk. 66Uche Kalu), Roni, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 82 Abdulaziz Solmaz), Bahattin Köse
GOL: Dk. 76 Vasilogiannis (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Emircan Altıntaş, İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Emre Can Coşkun, Tevfik Altındağ, Roni, Bekir Yılmaz (Adanaspor) 

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 20\'nci haftasında Ümraniyespor, sahasında Adanaspor\'u 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle lider Ümraniyespor, puanını 41\'e yükseltirken, Adanaspor, 27 puanda kaldı. Ümraniyespor, Spor Toto 1\'inci Lig\'in 21\'inci haftasında İstanbulspor deplasmanına çıkacak. Adanaspor ise evinde Gazişehir Gaziantep\'i konuk edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA STATHakan Ceylan Gökmen Baltacı Kemal Elmas ÜMRANİYESPOR BurakOğuz Ceylan Appindangoye Merthan Açıl Mucahit Bulut KayaAkdağ Vasilogiannis DkTarık Cleyton DkBahadır Emircan Altıntaş DkSerdarRangelov ADANASPORCan Eğribayat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24