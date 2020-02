Ümraniyespor - Adanaspor: 1-0  

İSTANBUL / DHA

STAT: Ümraniye

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mucahit, Bulut Kaya, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis (Dk. 90+2 Tarık), Cleyton (Dk. 56 Bahadır), Emircan Altıntaş (Dk. 78 Serdar Özbayraktar), Rangelov

ADANASPOR: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Emre Can Coşkun, Didi,Renan Diniz (Dk. 81 Gökhan Süzen), Bekir Yılmaz, Tevfik Altındağ, Digao (Dk. 66Uche Kalu), Roni, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 82 Abdulaziz Solmaz), Bahattin Köse

GOL: Dk. 76 Vasilogiannis (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Emircan Altıntaş, İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Emre Can Coşkun, Tevfik Altındağ, Roni, Bekir Yılmaz (Adanaspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 20\'nci haftasında Ümraniyespor, sahasında Adanaspor\'u 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle lider Ümraniyespor, puanını 41\'e yükseltirken, Adanaspor, 27 puanda kaldı. Ümraniyespor, Spor Toto 1\'inci Lig\'in 21\'inci haftasında İstanbulspor deplasmanına çıkacak. Adanaspor ise evinde Gazişehir Gaziantep\'i konuk edecek.