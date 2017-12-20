Ümraniye’nin endemik bitkisi 'Ümraniye Çiğdemi' gün yüzüne çıkıyor

İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE Belediyesi yaptığı parklar ve yeşil alanların çoğaltılması ile ilgili hayata geçirdiği projelerle alt ve üst yapıda gerçekleştirdiği hizmetlerle doğal çevreyi koruyarak, tabii zenginliklerin yaşatılması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçe geneline estetik bir görünüm kazandıran Ümraniye Belediyesi bu kez Ümraniye Çiğdemi için, üretim, bakım ve tanıtma amaçlı hizmet binasının çalışmalarını tamamladı.

Ümraniye’nin endemik bir türü olarak tescili yapılan Ümraniye Çiğdemi’nin; sergilenmesi, tanıtımı, kültüre alınması, korunması ve bitki piyasasına kazandırmak için, Ümraniye, Çamlık Mahallesi Şenol Güneş Bulvarı’nda Ümraniye Çiğdemi Koruma ve Üretim Merkezi’nin çalışmaları yapılmış ve faaliyetlerin yürütülmesi için aynı yerde kurulu ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) ile Ümraniye Belediyesi arasında görüşmeler yapılarak protokol hazırlandı.

Protokol kapsamında düşünülen Ümraniye Çiğdemi öncelikle geleneksel yöntemle bitkinin soğanla çoğaltılma çalışmaları, merkezin önündeki botanik bahçesi sınırlarında başladı.

Alanları belirli bir ülke veya bölgeye ait yerel, ender ve çok ender bulunan bitki türlerinden, nesli tükenmek üzere olan bitkiler kategorisine alınan, endemik bir bitki olan Ümraniye Çiğdemi (CrocusPestalozzae)’nın; bilimsel veriler ışığında gerekli çalışmaların yapılarak, gerek doğal ortamda korunması gerekse kültüre alınıp, neslinin çoğaltılması noktasında bulunduğu kritik durumunun iyileştirilmesi ve Türkiye florasında dinamik bir yapıya kavuşturulması için Ümraniye Belediyesi tarafından araştırma çalışmaları yapacak komisyonlar kurulmuş olup Belediye Meclisi\'nce kabul görülmüştür.

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