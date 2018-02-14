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Ümraniyelilere 2B arazileriyle ilgili müjde

İSTANBUL, (DHA)- İLÇEDEKİ 2B alanlarının plan çalışmalarına 2012’de başlayan Ümraniye Belediyesi 40 yıllık mülkiyet sorununun çözüme ulaşmasıyla Ümraniyelilere müjdeli haberi verdi

14 Şubat 2018 13:49

İSTANBUL, (DHA)- İLÇEDEKİ 2B alanlarının plan çalışmalarına 2012’de başlayan Ümraniye Belediyesi 40 yıllık mülkiyet sorununun çözüme ulaşmasıyla Ümraniyelilere müjdeli haberi verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde (İBB) görüşülen Ümraniye’nin Kazım Karabekir, Hekimbaşı, İnkılap, Topağacı, Dumlupınar ve Elmalıkent Mahallelerinin 1/1000 Uygulama İmar Planları İBB Meclisinden oy birliğiyle geçti.

\"MECLİSİMİZİN İTTİFAKIYLA KABUL EDİLDİ\"

Meclise katılan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Ümraniyemizin Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Mahalleleri ile Kazım Karabekir, Elmalıkent ve İnkılap mahallelerimizin bir kısmını içeren 1/1000 Uygulama İmar Planları bugün meclisimizin ittifakıyla kabul edildi. Geçen yıl da 1/5000’lik plan aynı şekilde ittifakla kabul edilmişti. Bugün de oy birliği ile 1/1000’lik planlar kabul edildi. 1/5000’lik ve 1/1000’lik planlarını hem Ümraniye Meclisinde hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ittifakla kabul eden ve Ümraniye’nin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

2B alanlarında da imar planı uygulamasının hayata geçeceğini sözlerine ekleyen Can, “715 hektarlık alanda 10-15 yıl içinde; modern, sağlıklı yapılarla, nitelikli konut ve ticaret alanlarıyla, ulaşım akslarıyla bu mahallelerimiz örnek gösterilecek bir şehir haline gelecek. Bu vesileyle İBB Meclisi’nden ittifakla geçen imar planlarımızın ilgili mahallelerimize, ilçemize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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