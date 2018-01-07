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Ümraniyeliler hamsiye de horona da doydu...

      İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “5

07 Ocak 2018 19:40

 

 

 

İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “5. Hamsi ve Kültür Festivali” başladı. Yoğun bir katılımın gösterildiği festivalde yaklaşık binlerce kişiye ücretsiz hamsi ikram edildi.

Ümraniye metro çıkışında düzenlenen festivalde; Karadeniz Halk Oyunları, Kemençe, Tulum gösterisi ve ödüllü Hamsi yeme yarışması da yapıldı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın da katıldığı hamsi ve kültür festivali vatandaşlara tam anlamıyla bir karadeniz lezzeti sundu. 

Bazı vatandaşlar bu coşkulu festivalde horon teperken bazı vatandaşlar da hamsinin tadına bakmak  için uzun kuyruklar oluşturdu. Aileleriyle birlikte festivale katılan Ümraniyelilere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşatıldı. Hülya Polat ve Cimilli İbo gibi Karadeniz’in sevilen ünlü sanatçıları da vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

Pazar gününü festivale gelerek değerlendiren Hacer Güngör; \"Ümraniye Belediyesi’nin hamsi festivaline katıldım. Evde de yapabiliyoruz ama burda şenlik olduğu için daha güzel bir anlamı oluyor. Torunumuzu da aldık, geldik. Güzel geçiyor” dedi.

Festivale katılan Karadenizli vatandaş Ahmet Yaylı da;“Kültürlerin tanıtılması ve insanların biraraya gelmesinde çok güzel bir faaliyet oldu. Bir nevi bayram havasında geçiyor zaten hava da güzel” ifadelerini kullandı.

\"HAMSİ BAHANE FESTİVAL ŞAHANE\" Mİ DİYECEĞİZ, YOKSA \"FESTİVAL BAHANE HAMSİ ŞAHANE\" Mİ DİYECEĞİZ?

Festivade Anadolunun her köşesinden her vatandaşın karadeniz havası teneffüs ettiğini belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can; “Hamsi bahane festival şahane mi diyeceğiz, yoksa festival bahane hamsi şahanemi diyeceğiz? Hamsi Karadeniz’de çıkıyor. Karadeniz’in yemeği diyebiliriz ama, Anadolu’nun hangi yöresinden olursa olsun, hamsiyi sevmeyen yoktur. Yani hamsiyi herkes seviyor. Herhalde en güzeli de bu ızgara” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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