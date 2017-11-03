Ümraniyeliler 3’üncü Sosyal Marketine kavuşuyor

İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara nitelikli hizmet sunmak ve ihtiyaçlarına göre yardım yapabilmek amacıyla açtığı iki Sosyal Market’ine bir yenisini daha ekliyor.

Ümraniye’de yaşayan dar gelirli ailelere gıda yardımında bulunan Ümraniye Belediyesi, Necip Fazıl ve Saray Mahalleleri’ndeki sosyal marketlerin ardından üçüncü sosyal marketi için kolları sıvadı. Belediye, İstiklal Mahallesi’ne inşa ettiği ve hem sosyal market hem de spor salonu olarak kullanılacak binanın çalışmalarında sona yaklaştı.

İstiklal Mahallesi’nde 2 bin 885 metrekare kapalı alanda, 6 katta belediyenin çalışmaları için hizmet verecek şekilde inşa edilen binada depolama alanları, lojistik merkez, rezerv alanlar ve geniş bir market alanı bulunacak. Ayrıca 2 kat da spor salonu olarak kullanılmak üzere ayrılacak ve burada da çeşitli sporların yapılabileceği geniş alanlar yer alacak. Vatandaşlar bu marketlerden belediye tarafından verilen puan dolu kartlarla gönüllerince alışveriş yapmaya daha iyi şartlarda devam edecek.

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