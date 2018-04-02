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Ümraniyeli orman kaşifleri keşfe başladı

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi 'Orman Kaşifleri' projesi kapsamında bu yıl 2 bin öğrenciye, doğayı yakından tanıma ve keşfetme fırsatı sunacak

02 Nisan 2018 19:04

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi \'Orman Kaşifleri\' projesi kapsamında bu yıl 2 bin öğrenciye, doğayı yakından tanıma ve keşfetme fırsatı sunacak.

İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik \'Orman Kaşifleri\' adlı projeyle Ümraniye Belediyesi öğrencilere; doğa ve orman sevgisini aşılamayı amaçlıyor. Öğrenciler ormanda uzman eğitmenler ve belediye koordinatörleri nezaretinde birçok eğitime katılarak, doğada var olan canlı türlerini yerinde inceleyip, farklı bitki ve hayvan türleri hakkında bilgi alacak. Bir ay boyunca devam edecek olan projede çocuklar, doğada nasıl yaşam sürüleceği ve doğanın kirletilmemesi için ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda da eğitime tabi tutulacak. Öğrenciler ayrıca, kendilerine dağıtılan \'Tabiat Günlüğü’ne ormandan topladıkları malzemeleri yapıştırarak notlar alacak.

İLK EĞİTİM MESİRE ALANINDA

Bu çerçevede faaliyete geçen projede, ‘Orman Kâşifleri’ ilk eğitimlerini Ümraniye’de bulunan Mesire Alanı’nda gerçekleştirdi. Minik kaşifler, uzman eğitmenler eşliğinde ormanda yaşayan bitkileri ve hayvanları yakından inceleme fırsatı buldu. Keşfe çıktıkları Mesire Alanı’ndan çeşitli materyaller toplayan çocuklar, daha sonra kurulan çadırda bir araya gelerek, eğitmenleriyle gerçekleştirdikleri keşfin kritiğini yaptı. Böylelikle minik kaşifler; doğayla iç içe olmanın, yeni beceriler elde etmenin ve sosyalleşmenin keyfini çıkarıyorlar.

(FOTOĞRAFLI)

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