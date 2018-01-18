Ümraniyeli atletler şampiyonada ter döktü

İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Derneği bünyesinde kurulan Atletizm Spor Kulübü, Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen İstanbul Atletizm Salon Şampiyonası’nda derece aldı.

Atletizm Federasyonu Kapalı Spor Salonu’ndaki şampiyonada Ümraniye Belediyesi Atletizm Kulübü atletlerinden, Alihan Yılgın 800 metrede İstanbul 4’üncüsü, Enes Yılgın ise İstanbul 5’incisi oldu. Bin 500 metre müsabakalarında da Alihan Yılgın İstanbul 3’üncü, Enes Yılgın da İstanbul 4’üncüsü oldu. Derece alan atletler 14 yaş grubunda ve U16 kategorisinde yarıştı. Sporcular, göstermiş oldukları başarı ve elde etmiş oldukları derecelerle gelecek dönemler için büyük umutlar vaat etti. U14 kategorisinde 800 ve bin 500 metre mesafelerinde Ümraniye Belediyesi Atletizm Kulübü sporcuları da İstanbul 1’inci ve 2’nci oldu.

(FOTOĞRAFLI)