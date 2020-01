Ümraniye'de yaz yüzme kursları sona erdi

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE\'de 7 hafta boyunca devam eden ve 15 okulda yaklaşık 10 bin öğrenciye yüzme eğitimi veren yaz yüzme kuraları sona erdi. Ümraniye Belediyesi\'nin gerçekleştirdiği ve ilk etabının Nurettin Topçu ve Fatih ilkokullarında yapıldığı yaz yüzme kurslarının kapanış törenine Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, öğrenciler ve velileri katıldı.

Ümraniye Belediyesi Yaz Yüzme Kursları kapsamında 45 gün boyunca 15 farklı okulda; 10 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi. \'Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın\' sloganıyla ilçedeki öğrencilere her yaz eğitim veren Ümraniye Belediyesi\'nin; 3 etapta gerçekleşecek yaz yüzme kurslarının kapanış töreninde Mehter Takımı\'nın gösterisi yoğun ilgi gördü.

\"AT BİNİCİLİĞİ DERSLERİ DE MESİRE ALANINDA YAPILACAK\"

Programlarda öğrencilerle bir araya gelerek yaz tatilini iyi değerlendirmelerini belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, sporun öneminden bahsetti. Yüzme kurslarıyla ilgili bilgi veren Can, Hz. Muhammed\'in çocuklara yüzme ve okçuluk öğretilmesi gerektiği hadisine atıf yaparak at biniciliği derslerinin de Mesire Alanı’nda yapılacağını dile getirdi. İlçedeki çocukların yaz tatillerini sporla değerlendirebilmeleri için yaptıkları çalışmaların yanında okullara destekler verdiklerini ve ayrıca tabanından tavanına okullar yaptıklarını dile getiren Can, \"Yaz boyunca tatil yapma şansı bulamayan çocuklarımız da kurslarımız sayesinde tatil yapmış oldu. Kurslarımızdan önce çocuklarımıza değerler eğitimi verdik. Gençlerimizin ve çocuklarımızın değerlerini bilmesi, vatanına, milletine faydalı bireyler olması çok önemli” dedi.

Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi’ndeki Trafik Eğitim Parkının içerisine de kapalı yüzme havuzu inşa ettiklerinin müjdesini veren Can, yüzme kurslarında emeği geçen herkese teşekkür ederek, \"Her şey yarının Türkiye’sini inşa edecek çocuklarımız için\" diye konuştu.

Tören, Can\'ın ve protokolün öğrencilere madalyalarını vermesinin ardından son buldu.

(FOTOĞRAF)