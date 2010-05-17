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Yaşam

Ümraniye'de tır kazası:4 ölü

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir araca çarparak karşı yöne giren TIR, çarptığı bir başka aracı 10 metre sürükledi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaşamı

17 Mayıs 2010 03:00

T24- Kazayla ilgili verilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine giden Çetin Kaçkal'ın kullandığı TIR, Çamlıca yol ayrımına varmadan, aynı istikamette seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak karşı yöne geçti.


TIR, bu sırada karşı yönden gelen Özün Seçil Uygun'un (28) kullandığı, içinde Ruhi Volkan Dağcı (23), Özgür Çağın Uygun (32) ve Reşit Uygun'un (56) bulunduğu otomobile çarparak yaklaşık 10 metre sürükledi.


Çarpmanın etkisiyle bariyerlerle TIR arasında sıkışan otomobilden iki kişi dışarı fırladı, sürücü Uygun ile yanındaki kişi ise araçta sıkıştı.


Dışarı fırlayan iki kişi ile itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Uygun ve yanındaki kişi öldü.


Ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan TIR sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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