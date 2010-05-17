Ümraniye'de tır kazası:4 ölü

T24- Kazayla ilgili verilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine giden Çetin Kaçkal'ın kullandığı TIR, Çamlıca yol ayrımına varmadan, aynı istikamette seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak karşı yöne geçti.



TIR, bu sırada karşı yönden gelen Özün Seçil Uygun'un (28) kullandığı, içinde Ruhi Volkan Dağcı (23), Özgür Çağın Uygun (32) ve Reşit Uygun'un (56) bulunduğu otomobile çarparak yaklaşık 10 metre sürükledi.



Çarpmanın etkisiyle bariyerlerle TIR arasında sıkışan otomobilden iki kişi dışarı fırladı, sürücü Uygun ile yanındaki kişi ise araçta sıkıştı.



Dışarı fırlayan iki kişi ile itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Uygun ve yanındaki kişi öldü.



Ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan TIR sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.