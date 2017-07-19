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Yaşam

Ümraniye'de silahlı saldırı

Bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

19 Temmuz 2017 03:17

Ümraniye'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Ümraniye Atatürk Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Siyah bir otomobille gelen kişiler, tabanca ile kahvehaneye hedef gözetmeksizin ateş açtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Açılan ateş sonucu kahvehanede maddi hasar meydana geldi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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