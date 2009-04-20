Ümraniye'de polise silahlı saldırı

Ümraniye'de, devriye gezen zırhlı polis aracına 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken şahıslar kaçarak izini kaybettirdi



Olay, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi 3111 Sokak üzerinde bulunan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı zırhlı araca kimliği belirsiz 3 kişi ateş açtı.



Saldırganlar olaydan sonra yaya olarak kaçarak ara sokaklarda izini kaybettirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis uzun süre eşkalleri alınan şahısları aradı.



Saldırının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunan polis, faillere ilişkin ipucu aradı. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

