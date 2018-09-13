T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÜMRANİYE'DE POLİS VE JANDARMADAN OKUL ÖNLERİNDE ORTAK DENETİM

  Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)   İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul  İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ümraniye’de bir okulun önünde ortak  denetim gerçekleştirdi

13 Eylül 2018 13:28

 

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)  
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul  İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ümraniye’de bir okulun önünde ortak  denetim gerçekleştirdi. Okul  çevresinde bulunan şüpheli araç ve şahıslar didik didik arandı.
Ümraniye’de ilk kez bir okul önünde İstanbul polisi ile İstanbul Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ortak bir uygulama gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret Odası İlkokulu önünde yapılan uygulama sırasında eğitimli köpekler ve drone da kullanıldı. Okul çevresindeki şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli şahıslar ise genel bilgi taramasından geçirildi.Yapılan uygulamaya okula gelen veliler de destek verdi. Veliler çocukların güvenliği için yapılan uygulamaların devam etmesini istedi.

Görüntü dökümü:
----------------------
-Polis ve jandarma ekipletrin görüntüsü
-Araçların durdurulması
-Dedektör köpeklerle arama yapılması
-Şüphelilerin aranması
-Drone kaldırılması
-Veliler ile röp
-Genel ve detay görünütler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA   İstanbul Emniyet MüdürlüğüJandarma KomutanlığınaOkul  çevresindeTicaret OdasıOkulYapılanVelilerGörüntü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24