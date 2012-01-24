Ümraniye'de patlama: 1'i ağır 6 yaralı

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YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ



İnkılap Mahallesi Yelkenciler Sokak numara 34’te bulunan parke atölyesinin depo kısmında bugün 18.15 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti:Beş katlı apartmanın bodrum katındaki parke atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir patlama oldu. Patlamanın ardından atölyede yangın çıktı, yanıcı ve parlayıcı malzemeler nedeniyle alevler kısa sürede apartmanın diğer katlarına yayıldı. Atölyede bulunan Cengiz Güçlü ile Turgut Temur’un yanı sıra apartmanda ikamet eden Aleyna Kahveci, Nefise Deniz, Gülbahar Yılmaz ve Ayden Güven yaralandı. Yaralılar, çevrede bulunanlar tarafından yangın yerinin çok yakınındaki Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, polise ve itfaiyeye haber verildi.Atölyedeki yanıcı ve parlayıcı maddelerin çokluğu nedeniyle yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ümraniye, Kadıköy, Kavacık, Dudullu ve Kadıköy İtfaiyesi’ne bağlı ekipler, çevredeki binaları tehdit eden alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla alevler önce kontrol altına alındı daha sonra da söndürüldü.Polis, söndürme çalışmaları sırasında sokağın giriş ve çıkışlarında güvenlik şeridi oluşturdu. Yangın yerine çok sayıda ambulans da gönderildi. Söndürme çalışmalarını izleyen Özden Güven, yaşadığı üzüntü nedeniyle baygınlık geçirdi. Kendinden geçen Özden Güven’in yardımına yangın yerine gelen sağlık ekibi koştu.Çevre sakinlerine korkulu anlar yaşatan patlama ve ardından çıkan yangınla ilgili polis araştırma başlattı. Atölyenin bir süre önce sokağa taşındığı belirtildi. Yaralılardan Cengiz Güçlü’nün vücudundaki yanıklar nedeniyle durumunun kritik olduğu, yanık tedavi ünitesi bulunan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği açıklandı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.