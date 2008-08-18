Ümraniye'de orman yangını

Ümraniye Çavuşbaşı mevkiinde orman yangını çıktı. Alevlerin ormanlık alanın 30 dönümlük bölümünde etkili olduğu bildiriliyor.

Ümraniye Çavuşbaşı mevkii ve Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinin yakınındaki ormanlık alanda yangınlar çıktı. yaklaşık 30 dönümlük alanda etkili olan çavuşbaşı'ndaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorluk çekiyor. Bölgedeki alevlere uçak ve helikopterle müdahale ediliyor.

Bu arada alevlere ilk müdahale sırasında bir de kaza atlatıldı. Bir traktörün çektiği su tankeri bağlantı noktasından çıktı ve sürüklendi.

















