Ümraniye'de okullara hatim indirme talimatı

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nda adı altında etkinlik yapılması yönünde karar aldı. Hürriyet'ten Gülseven Özkan'ın haberine göre, bu faaliyetler arasında imam hatip okullarındaki öğrencilerin hatim indirmesi de yer alıyordu. Ancak iddiaya göre İstanbul Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Şube Müdürü Fehmi Ergen, ilçedeki tüm okulların hatim indirmesi talimatını verdi.

WhatsApp’tan okul müdürlerine gönderilen mesajda imam hatip ortaokulların en az 5, Anadolu imam hatip liselerin en az 10’ar ilçedeki diğer okulların en az bir hatim indirmesi istendi. İndirilen hatimlerim sayılarının 16 Aralık Cuma gününe kadar paylaşılması ve müdürlerce takip edilmesi istendi.

"Velilere yönelik"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen şu bilgileri verdi:

“15 Temmuz Şehitleri Anma programının içeriğinde imam hatipteki çocuklarımızın, annelerinin, babalarının okuduğu hatimler var. 110 dakikalık bir program bu. Çocuklardan hatim istenmez. Velilere yönelik bu.”

Okul müdürlerine gönderilen mesaj

"Kıymetli müdürlerim, 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı münasebetiyle tüm okullarımızda şehitlerimiz için hatim indirilmesi gerekmektedir. Konunun personel ve öğrencilerimize duyurulması, her okulun en az bir hatim indirmesi, imam hatip ortaokullarımızın en az beş, Anadolu İmam Hatip Liselerimizin en az 10’ar hatim indirmesi, indirilen hatim sayılarının 16 Aralık’a kadar buradan paylaşılması rica olunur. Not: Daha fazla hatim indirilebilir."