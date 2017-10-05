Ümraniye'de okul servisi kaza yaptı (2)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE\'de ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada serviste bulunan 3 öğrenci, şoför ve hostes hafif yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Gürsoy Sokak\'ta meydana geldi. Görgü tanıklarının anlatımına göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yaklaşık 2 metreden park halindeki bir aracın üzerine uçtu. Yan yatan servis minibisünde 3 öğrenci , şoför ve hostes hafif yaralandı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafif yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Bir görgü tanığı, “Rampadan inerken freni boşalmış. Kaldırıma sürterek kontolden çıktı. Sonra bir aracın üzerine düştü. Yaralıları tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı\" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgli soruşturması devam ediyor.

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