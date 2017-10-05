T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ümraniye'de okul servisi kaza yaptı (2)

 Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de  ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı

05 Ekim 2017 13:10

 Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE\'de  ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada serviste bulunan 3 öğrenci, şoför ve hostes hafif yaralandı.
Kaza saat 09.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Gürsoy Sokak\'ta meydana geldi. Görgü tanıklarının anlatımına göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yaklaşık 2 metreden park halindeki bir aracın üzerine uçtu. Yan yatan servis minibisünde 3 öğrenci , şoför ve hostes hafif yaralandı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık  ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafif yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
Bir görgü tanığı, “Rampadan inerken freni boşalmış. Kaldırıma sürterek kontolden çıktı. Sonra bir aracın üzerine düştü. Yaralıları tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı\" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgli soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKazadaKazaArmağanevler Mahallesi Gürsoy SokakGörgüYanKazayıKısaHafifBirKaldırımaSonraYaralılarıPolisinFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24