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Ümraniye'de maskeli saldırgan otomobildeki kişiye kurşun yağdırdı

Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA  - ÜMRANİYE'de "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu belirtilen Ayhan Nurçin aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

11 Nisan 2018 14:38

Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA  - ÜMRANİYE\'de \"Nurçinler\" olarak bilinen gruptan olduğu belirtilen Ayhan Nurçin aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Ümraniye Çakmak Mahallesi Uzunayna Caddesi\'nde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ayhan Nurçin (44) park halinde aracına bindiği sırada maskeli saldırgan park halindeki cipten indi. Nurçin\'in aracına yaklaşan saldırgan önce dışarıdan iki el sonra aracın kapısını açarak iki el daha ateş etti. 

4 KURŞUN İSABET ETTİ
Saldırganın arka kapısından bindiği cip hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Nurçin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede Nurçin\'in 2 kurşunun başına, 2 kurşunun ise  göğsüne isabet ettiği belirlendi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ
Ayhan Nurçin\'in \"Nurçinler\" olarak bilinen gruptan olduğu ve cinayet suçundan cezaevine girdiği, birkaç gün önce ise cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

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