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Yaşam

Ümraniye'de kumar operasyonu: 50 gözaltı

Ümraniye'de kumar oynadığı ve oynattığı öne sürülen 50 kişi gözaltına alındı.

05 Ağustos 2010 03:00

T24- Dudullu'daki bir iş yerinin kumarhaneye çevrildiği ihbarını alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, bu adrese operasyon düzenledi.


Kumar oynattıkları ve oynadıkları iddiasıyla, kumarhanede sigortasız olarak çalıştırılan 17 yaşındaki genç kız ile 49 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda oyun pulu ve oyun kağıdına da el konuldu.        


Bu arada, söz konusu mekana ''Dedem geldi mi?'' parolasıyla girildiğini belirleyen polislerden 2'sinin operasyondan 2 saat önce mekana bu parolayla girdiği, bir süre şüphelilerle kumar oynadıktan sonra operasyon için dışarıda hazır bekleyen ekiplere haber verdikleri belirtildi.        


Şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca haklarında işlem yapılacağı ifade edildi.

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