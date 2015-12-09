Ümraniye'de kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu

Ümraniye Esentepe Mahallesi Barajyolu Caddesi yanında bulunan tel örgü ile çevrili alanda çıplak halde bir kadın cesedi bulundu. 3 gün önce öldüğü belirlenen kadının, 50'li yaşlarda olduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine öğle saatlerinde metro inşaatında kullanılan segment taşlarının bulunduğu alana giden polis ekibi, çıplak halde bir kadın cesedine rastladı. Bulunan kadının, 3 gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle öldüğü tespit edildi.

Polis ekibinin çağırdığı Olay Yeni İnceleme ekibi ceset üzerinde inceleme yaptı. Cesedin üzerinde darp veya sürüklenme ibaresine rastlanmadığı belirtildi. 50'li yaşlardaki kadının üzerinden kimlik de çıkmadığı öğrenildi. Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.